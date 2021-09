Katusorganisatsiooni loomise eestvedaja, Salva kindlustuse Pärnu- ja Saaremaa regiooni juht Andres Sooniste avaldas, et paljude arutelude käigus selgus tõsiasi: Pärnumaa ­ettevõtluskeskkond on killustatud ja ettevõtjatel on vaja kujundada ühiseid seisukohti ning oma huvide eest jõulisemalt seista.