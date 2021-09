Pärnumaalt pärit loodusajakirjanik sai tunnustuse osaliseks

Tartu ülikooli bioloogi-geneetiku haridusega Vilbaste on kolmkümmend aastat tegutsenud ajakirjanikuna, võtnud sõna raadios ja teles ning kirjutanud stsenaariume. Peale selle on ta koostanud ja toimetanud üle 15 loodusteemalise raamatu ning tegev mitmes Eesti ja rahvusvahelises keskkonnaorganisatsioonis.

“Ma pean oma elu ülesandeks võtta alati sõna looduse kaitsel. Vahel on need sõnavõtud üliemotsionaalsed, aga loodus ongi nii eriline ja ma tunnen, et need sõnad ei tule minult endalt, vaid puudelt, metsalt, huntidelt ja kotkastelt – kõigilt, kes vajavad abi ja kaitset inimeste rahaahnuse eest,” ütles Vilbaste.