Eesti Sõjamuuseum on juba mõnda aega plaaninud Häädemeeste valda Iklasse paigutada väljapanekut, mille keskel figureerib soomusrongi makett. Omapärane on see aga selle poolest, et on pühendatud lahingule, mis jäi ära. Häädemeeste vald ongi otsustanud, et nemad seda oma valla väravasse ei taha.