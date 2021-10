Vargad viisid valuveljed ja kontoritehnika

Reedel teatati politseile, et viimase poolteise nädala jooksul on Lihulas Jaama tänaval eramu juurest varastatud kuus sõiduauto valuvelge. Praegu on prokuratuurile teada, et valuveljed varastati ühe hoone seina äärest ja müüdi kohalikule vanametalli kokkuostjale, kelle käest kannatanu sai valuveljed kätte. Esialgsel hinnangul on omanikule tekitatud varaline kahju ligemale 210 eurot. Juhtumiga seoses ei ole kinni peetut ühtegi kahtlustatavat ja täpsemad asjaolud, kuidas vargus toime pandi, selgitab välja alustatud kriminaalmenetlus.