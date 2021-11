Segadus veefirmas: klientide maksekäitumisest puudub ülevaade, raha läheb välja olematute teenuste eest

Kuna Sindi Vee omanikuks on Tori vald, tuli segadus ettevõttes arutlusele vallavolikogu juunikuisel istungil. Tori valla finantsjuht tegi seal ülevaate Sindi Vee raamatupidamise puudujääkidest. Muu hulgas oli arvete numeratsioonis lünki, mis tähendab, et arveid oli ära kustutatud. Seda teha ei tohiks. Puudusid sularahaga seotud sisekontrolli protseduurid. Eelmine juhatuse liige oli pädevust ületades endale preemiat määranud. Oli esitatud arveid täpselt määratlemata teenuse eest.

Volikogu liige Mart Ruumet vahendas samal istungil audiitorilt saadud infot, et Sindi Vesi ei tea, kus on tema varad ja kui suured need on, kust tuleb raha ja kas kõik maksavad teenuse eest. Puudub ülevaade lepingutest. Olematute teenuste eest on fabritseeritud arve alusel makstud peaaegu 30 000 eurot.