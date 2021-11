Ettevõtliku Kooli koordinaatori Piret Torm-Mirontšiku sõnutsi on märkamine ja tunnustamine äärmiselt tähtis. “Suur kiitus meie kõikidele haridusasutustele, õpetajatele, lapsevanematele ja noortele, kes õppetöö käigus või ka selle välisel ajal viivad ellu märkimisväärseid algatusi, mis edendavad meie kõigi ettevõtlikkust. Niisama tähtis on, et see võimaldab üksteiselt õppida,” kinnitas Torm-Mirontšik.