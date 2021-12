Pärnu linnavalitsuse meedianõuniku Teet Roosaare sõnutsi on neil värskeim info koolide lõikes möödunud reedese seisuga. “See koosneb koolidest ministeeriumile saadetud arvudest, kui palju mingis koolis teste alles ja puudu on. “Puudu” arv on iga kooli enda hinnang. Me ei tea, millist ajavahemikku iga kool silmas pidas," selgitas Roosaar.