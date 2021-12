Haabjaehitus on Soomaal traditsiooniliselt olnud kogukondlik tegevus, milles meistrite kõrval osalesid õpipoisid ja teised kogukonna liikmed. Lootsikuehitusega kaasnes sageli haabjameistrite, paadiehituse ja -kasutusega seotud lugude vestmine ja traditsiooniliste teadmiste edasiandmine noortele. Ruukel on kaasa löönud ligemale 15 haabja valmimises, korraldanud haabjalaagreid ja loodab, et UNESCO nimekirja pääsemine tekitab asja vastu huvi nooremate inimeste seas, kuna haabja ehituse oskuse edasikestmine sõltub ühiskonna huvist haabjakultuuri vastu.