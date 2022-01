Pärnu linna kõrgeima tunnustuse pälvisid ettevõtjad ja treener

Sõudetreener Matti Killing teenis vapimärgi pikaajalise silmapaistva treeneritöö eest. Alates 1967. aastast Pärnus sõudetreenerina töötanud Killingu juhendamisel on sportlased kahel korral jõudnud olümpiamängude pronksmedalini ja kolmel korral esikümne hulka. Maailmameistrivõistlustelt on tema hoolealused medaleid toonud kaheksal, Euroopa meistrivõistlustelt kuuel ja juunioride maailmameistrivõistlustelt kolmel korral. Killing on 2015. aastast olnud Eesti sõudeliidu peatreener, teda on tunnustatud Valgetähe III klassi teenetemärgi ja Püha Piiskop Platoni ordeniga.