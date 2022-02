Pärnu lennujaam ei tule talviste oludega toime ja ruhnlased jäävad eraldatusse

“Nähtavuspiirangute tõttu tuleb hoolikalt valida lennuilma, paratamatult tuleb ette hilinemisi ja on vaja nihutada lennuaegu päevade kaupa,” tõdes Vanaselja.

Tegevjuhi sõnutsi on ettevõte eelmistel hooaegadel teinud asenduslende nädalavahetuselgi ja suutnud peaaegu kõik ärajäänud lennud asendada. Remondi järel on suvepealinna lennujaam avatud aga ainult argipäeviti, mis tähendab, et kui mõni lend ära jääb, ei saa sõitjatele pakkuda asenduslendu nädalalõputi. Möödunud kuul jäi halbade ilmaolude tõttu ära kolm lendu, mida ei olnud võimalik asendada.