Ekstreemspordikeskus avab uues kuues taas uksed

Raba 5 noortekeskus lõpetas mullu detsembris tegevuse. Keskuse eestvedaja Rasmus Paimre nimetas peapõhjusena asjaolu, et kuna kõigilt keskuse töötajatelt nõutakse uuest aastast noorsootöö kvalifikatsiooni, neil pole kusagilt võtta sellise pädevusega inimesi, kes selle kõrvalt valdavad veel ekstreemsporti ja oskavad juhendada. Samuti makstakse palgatoetust veerandi võrra vähem neile noortega tegelejatele, kellel pädevustunnistust pole.

“Kui selgus, et Raba 5 enam ei jätka, siis ausalt öeldes meid ma esimeseks valikuks ei pidanud,” märkis Pernova hariduskeskuse direktor Kaire Mertsin. “Mõtlesime, et see sobitub paremini spordikooli alla.”