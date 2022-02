Pärnu tüdruk pälvis Ilon Wiklandi kunstikonkursi peapreemia

Kallasel on Wiklandi konkursi võidu üle väga hea meel. “Täitsa tore on sellega telekas olla ja vanaema ja ema kiitsid mind – see kõik on väga tore!” rõõmustas Kallas. Oma kunstitöid võistlusele saates ei lootnudki ta midagi saada, aga läks üle ootuste hästi ja neiu teenis välja peapreemia 500 eurot.