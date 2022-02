Greencube’i majameistrid teevad rätsepaülikondi

OÜ Greencube tegevjuht ja arendaja Henri ­Bekmann avaldas, et 95 protsenti nende hoonetest on erilahendused. FOTO: Urmas Luik

“Vaatasin, et võõras ­auto tiirutab siin ­ringi,” ütleb Lihulas element-moodulmaja­tehase OÜ Greencube õues terekätt ulatades tegevjuht Henri Bekmann, kes on ettevõtte juhatuse liige müügijuht Rico Saadre kõrval. Kontoris vestlust jätkates on silma all turvakaamerate võrgustiku pildisein. Riiulil aga aukohal tehast külastanud president Kersti Kaljulaidi autogrammiga foto.