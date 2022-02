Omapäi lesivatele hülgepoegadele tuleb rahu anda

Emasloom imetab poega keskmiselt 16 päeva, selle aja jooksul ei käi hülgepoeg ise toitumas. Pärast paari nädalat võõrutab emasloom noorlooma. “Sellel hüljestele tundlikul perioodil veedavad pojad suure osa ajast omapäi. Inimese abi nad ei vaja, oluline on anda neile rahu ja iseseisvumise aega,” ütles keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo peaspetsialist Jan Siimson.

Iseseisvuv hallhülge poeg vahetab valge ja koheva pojakarva hallitähnilise ja madala täiskasvanu karvkatte vastu, mis sobib talle vee-eluks paremini. Pärast võõrutust võivad pojad olla omaette maismaal kaks kuni neli nädalat, enne kui nad on valmis merele suunduma.

Siimson toonitas, et mis tahes moel hülgepojaga kontakti loomine võib loomakest ohustada. “Selle asemel et hülgepoega katsuda, toita või teda pildistada, palume temast kiiresti eemalduda. Kindlasti ei tohi hülgepoegi endaga kaasa viia,” rääkis Siimson. Ta lisas, et loomapoegadele tuleks anda rahu ja neid liigsest stressist säästa.