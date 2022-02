“Kas keegi ütleks, mida me täna sööme?” küsib eesti keele kursust juhendav Reelika Lume oma õpilastelt. “Kala ja err...erring?” pakutakse laua tagant. “Teil on õigus, see kala on heeringas,” täpsustab Lume. Õpilased teavad nimetada veel muna, leiba, võid ja saia. Ilmselgelt ollakse aasta alguses alanud kursustel juba midagi kõrva taha pandud.