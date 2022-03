Jäälemineku keeldu eiranud kalamehed kutsuti korrale

Päästeamet paneb inimestele südamele, et päikeseliste ilmadega muutub kevadine jää kiiresti ettearvamatuks ja isegi mitmekümne sentimeetri paksune jää võib raskuse all ootamatult murduda. Päästeamet on juba saanud teateid läbi jää vajunud koerte kohta.