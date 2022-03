Kolmapäeval panid töömehed veel maja juures pinke kokku ja mainisid, et maja sees on veel üks kapp vaja kokku panna, kuid muidu on hoone peaaegu üleandmiseks valmis. Vana punase ja väikeste akendega maja asemele ehitatud uus ehitis on sisuliselt eelmise koopia, kuid nüüd juba suurte akendega ja heledates toonides ja peauks jääb maja läänekülge. Kuigi mõõdud on samad kui varem, tundub metsaonn nüüd seest suurem ja seda mitte ainult valgusküllasuse arvelt, sest majaplaangi on natuke ümber tehtud.