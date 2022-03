Galerii ⟩ Pärnut külastav president täitis ettevõtliku tüdruku jõulusoovi

Nimelt kirjutas minifirma üks eestvedaja Loore Lee Allmaa (13) jõulukaardile, et kui president juhtub Pärnusse tulema, on ta oodatud külla Pernova majja.

Hiljuti võttiski presidendi kantselei hariduskeskusega ühendust ja andis teada, et riigipea plaanib Pärnu visiidil külastada Pernovatki. Ja nagu reklaamiklassika lubab, et see-ei-ole-veel-kõik, teatas president, et annaks Pernovas meeleldi intervjuu seal mõni kuu tagasi tegevust alustanud noortetelevisoonile.