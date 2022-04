Sinilillekampaania toetab tänavu nii Eesti kui Ukraina veterane

Sinilillemärgi kui veteranide sümboliga saame näidata, et väärtustame nende panust julgeoleku heaks. Märgid on valmistanud SA Hea Hoog vahendusel erivajadustega inimesed käsitööna. Märki saab osta eri kaubanduskettide kassadest, R-kioskitest, Apotheka apteekidest, “Anname au!” kodulehelt. Pärnus Port Artur 2 kaubanduskeskuses on Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna naised sinilillesümboliga annetusi kogumas kolmel neljapäeva õhtupoolikul alates 7. aprillist.