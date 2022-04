Sõjapõgenikele kogutakse jalgrattaid

Kilingi-Nõmme gümnaasiumi majandusalajuhataja Ülle Tammela rääkis, et mõte liikumisvahendeid koguda tuli, kuna paljud valda jõudnud sõjapõgenikud elavad Tihemetsas. “Kuna meil on väga hea kergliiklustee, saavad lapsed jalgrattaga kas või kooli tulla,” lausus Tammela. Ta lisas, et Kilingi-Nõmme gümnaasiumis õpib praegu 14 Ukrainast saabunud last. “Eks neid tule kogu aeg juurde.”