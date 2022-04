Kormoranide vastu hakatakse võitlema paukpadrunite ja laseriga

Kalurite katusorganisatsioon Liivi Lahe Kalanduskogu on olnud kormoranide teema üks eestvedajaid. Kalanduskogu liige Tarmo Luks tõi välja, et kahetsusväärsel kombel oli kormoranide töörühm kaks aastat koroona tõttu sisuliselt pausil, kuna koosolekuid ei peetud. ­Selle aja jooksul on olukord tugevasti eskaleerunud. “Veebikoosolekuid oleks saanud varemgi teha,” lausus Luks.