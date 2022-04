Sõjapõgenikud vajavad enim kohvreid, potte-panne ja kevadrõivaid

Kolmapäeva hommikul kell kümme on kolm tibatillukest ruumi sedavõrd pungil nii kaupa kui abivajajaid, et liikuma mahub, külg ees. Paar väikest last puhkevad kitsikuses nutma. Vanem naine pöördub mittetulundusühingu Pärnumaa Lasterikkad esindaja Ilona Palmsaare poole, näitab kaasa võetud oksakest ja avaldab oma soovi kehvas vene keeles. Palmsaar ega sealsamas seisev ajakirjanik ei mõista teda. Võib vaid aru saada, et ta otsib midagi oma lapselapsele. Kohe kutsutakse vabatahtlik abistaja, kel vene keel paremini suus. Selgub, et naine otsib tütretütrele oksa mõõdus jalatseid.