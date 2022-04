Kompliment häirekeskuse vabatahtlikule: "Te olete üks kahest normaalsest inimesest maailmas"

Isabell Maripuu suudab igas olukorras keskenduda abivajaja probleemile, et leida parim lahendus.

Kui Pärnu sisejulgeolekumajas läbi lugematute lukustatud uste riigiinfo telefoni 1247 vabatahtlike kabineti ukse taha jõuan, on tööpäev kestnud tunnikese. Erkkollaste toolidega ruumis on häirekeskuse siinsest neljast vabatahtlikust graafiku järgi tööl kaks kohalikku: Nele Rent ja Isabell Maripuu. Kõrvaklappidega naiste pilk on kinnitunud ekraanidele enda ees.