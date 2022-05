Emadepäeva saun jäi lahtise suitsulõõri tõttu katki

Päästjad tegid pärast kohalejõudmist kindlaks, et sauna suitsulõõr oli lahti tulnud ning seetõttu ruum suitsuga täituski. Päästjad viisid ahjust puud välja ning keelasid sauna kütmise, kuni korstnapühkija on selle üle vaadanud.

Reede hilisõhtul kell 23.45 andis murelik elanik teada, et tema Pärnus Suur-Posti tänaval asuvas korteris hakkas tööle vingugaasiandur. Päästjad tegid saabumise järel kindlaks, et ving pärines naaberkorterist, kus pliidisiiber oli liiga vara suletud. Päästjad avasid siibri ning tuulutasid elamised.

Kuna päästjad käisid nädalavahetusel korduvalt küttekolletega seotud väljakutsetel, tuletame meelde, et kütteperiood on lõppemas ja seega on parim aeg kutsuda korstnapühkija, kes puhastaks ning vaataks üle kodu küttekolded ja korstnad. Kortermajade ja ridaelamute küttesüsteeme peab kord aastas puhastama kutseline korstnapühkija. Eramajades võib korstent ka ise pühkida, kuid vähemalt kord viie aasta jooksul peab süsteemi üle vaatama kutseline korstnapühkija.