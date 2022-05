Vändra piirkonna kaugkütte märtsis kehtestatud piirhind on käibemaksuga 241 eurot megavatt-tunni kohta. Põhja-Pärnumaa vallavalitsus otsib koos soojaettevõttega AS Adven lahendusi, et järgmiseks kütteperioodiks leiduks gaasküttele alternatiiv, näiteks põlevkiviõlil töötav katlamaja.