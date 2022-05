Ukraina sõda katkestas Pärnus tänavate remondi

Kuna ettevõte on lahti freesinud eri lõigud Riia ja Paide maanteel ning Suur-Jõe ja Papiniidu tänaval, soovis linnavalitsus, et peale- ja mahasõitude teravad servad täidetaks. Laomets lubas, et täna-homme käiakse kõik ohtlikumad kohad üle.

Pärnu linnavalitsuse teede spetsialisti Jaak Kanniste sõnutsi juhtub selline teetööde katkestamine esimest korda ja on seotud Ukraina sõja põhjustatud kriisiga. Kuigi tööd on peatatud, peavad lõigud valmis saama juuli lõpuks.

Pärnu Postimees kirjutas märtsi lõpus, et bituumeninappus võib tee-ehituse seisma panna. TREV-2 Grupp ASi juhatuse esimees Sven Pertens ütles toona, et bituumeni nappusel on mitu põhjust: Valgevenest on tarned peatatud, Venemaalt saab veel, kuid transiit on keeruline ja võib samuti lukku minna, Leedus töötab bituumenitehas, kuid see läheb mais või juunis kuuks ajaks remonti.