Sõjapõgenikud saavad kõne numbrilt 1247

Kuigi riik on elukoha kirjapaneku tähtsust meelde tuletanud e-kirjade ja SMSidega, pole see oodatud tulemust andnud. Siiski on seda vaja, et paremini tagada sõjapõgenikele mõeldud teenuseid. Elukoha registreerimine kohalikus omavalitsuses annab näiteks ülevaate, kui paljud lapsed vajavad sügisest lasteaia- või koolikohta.