Maakonnas toimub mitukümmend avalikku jaanipidu

Tori vald

22.06 kell 19.30. Are jaanituli, Are mõisa park. Are rammumees, lahtised meistrivõistlused. Tantsuks mängivad ansambel MisSiis ja Are noorteansambel Rahkamm. Hobuvanker, külakiik, väiksematele mänguväljak ja karussell.