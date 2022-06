Suur-Pärnu varjumiskohad mahutavad pea 4000 inimest

Lääne päästekeskuse juht Heiki Soodla tõdes, et julgeolekuolukord on Euroopas muutunud. Sõda Ukrainas on näidanud, kui oluline on elanikel ja riigil kriisideks valmis olla.

Port Artur 1 Port Artur 1. Foto: Urmas Luik Hommiku 2, Pärnu. Mahutab 430 inimest. Akendeta soklikorrusel on varjumiseks 430 ruutmeetrit. Tavapäraselt tegutseb seal kasiino. Maja on ehitatud raudbetoonpaneelidest ja tellistest. Kaks sisse- ja väljapääsu. Olemas on jooksev vesi, tulekustutusvahendid ja akude pealt töötav väljapääsutee valgustus.

Soodla selgitas, et elanikkonnakaitsel on neli tasandit: inimene, kogukond, omavalitsus ja riik. Ta lisas, et valmisolek algab niisiis igaühest endast ja riikliku toetuse süsteemi loomisest. Praegu teeme veel esimesi samme. Suur töö on veel ees.

Pärnu südalinnas on varjumiseks välja valitud eraomandis Port Artur 1, Port Arturi parkimismaja ja Pärnu Keskus ning linnale kuuluva Vanalinna põhikooli võimla. Veel said varjumiskoha märgistuse Paikuse kunagine vallamaja ja Tõstamaa mõis, mis kuuluvad samuti omavalitsusele.

Port Arturi parkimismaja Päenu südalinnas kerkiva uue maja tagant paistab Port Arturi parkimismaja. Foto: Urmas Luik Lai 7, Pärnu. Mahutab 1800 inimest. Sealset keldrikorrust kasutatakse tavapäraselt kardirajana. Varjumiseks on keldrikorrusel 1800 ruutmeetrit. Hoone on ehitatud mitmekihilistest raudbetoonpaneelidest. Kolm sisse- ja väljapääsu. Olemas on jooksev vesi, WCd, esmased kustutusvahendid ja akude pealt töötav väljapääsutee valgustus.