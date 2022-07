Pärnu Postimehe peatoimetaja arvati hea ajakirjandustava valvurite sekka

Ajakirjanduseetika koodeks on üsna üksikasjalik, kuid üldistatult võib ajakirjanikele seatud standardid võtta kokku mõne punktiga: kontrollitud ja täpne info, sõltumatus ja üksikisikute õiguste austamine. Kui artikkel või saade lihtsalt ei meeldi, pole alust pressinõukogule kaebust esitada. Samuti soovitatakse kahtluse korral, et väljaandes ilmunu puhul on eksitud, esmalt ikka toimetusega ühendust võtta ja asi otsesuhtluses korda ajada.