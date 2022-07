Jõõprelasi vaevab haisva kraanivee mure. Juba aastaid

"Ma ei saa teha toitu kraaniveega sellepärast, et see vesi vahutab ja mingi ollus on sees, ostan poest vett viieliitriste pudelitega, et suppi või kartuleid keeta, see vee ostmine toidu tegemiseks ja joomiseks on täiendav kulu,” räägib Looga tänava kortermaja elanik Riina Martinson. “Pärnu Vesi ütleb, et nende võetud proovid on korras, äkki oleks vaja leida sõltumatu labor, kuhu meie veeproovid viia. Kuidagi peab ju lahenduse leidma, nii ei saa enam elada.”