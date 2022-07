Rai Pärnu rannas? Ekspert ei kinnita ega lükka ümber

Esiti mõtles naine, et tegemist on elutruu kummimänguasjaga, aga mehe käelaba suurune olend lükkas selle mõtte kohe ümber: olend muutis tema jutu järgi värvi ja avas silmadki.

“Alguses mõtlesin, et see on mänguasi, aga lapsed tavaliselt selles kohas ei mängi, vaid kaugemal,” rääkis Üpraus, kelle sõnutsi oli kala algul kollakas, aga hakkas siis värvi muutma ja võttis roheka jume. “Algul olid ta silmad kinni ja justkui nööpnõelad, siis tegi ta need lahti.”