Taskuhääling ⟩ Kolmandik tee-ehitusrahast tuleb Pärnumaale

Akkermann tõdes, et Pärnusse kavandatava sillaga on hästi. Riigieelarves on järgmisel aastal sillaehituseks viis miljonit ja 2025. aastal eelarvestrateegias 15 miljonit eurot. Peale selle 700 000 eurot, et sillale tuleks korralik jalgrattatee.

“Kindlasti rõõmustab Pärnu kandi inimesi, et teedeehitusrahast läheb ligemale kolmandik Tallinna–Pärnu–Ikla maanteele,” märkis Akkermann. “Jätkatakse Pärnu–Uulu lõigu ehitust. Sinna eraldati raha juurde, sest tööd läksid kallimaks. Jätkub Sauga–Pärnu ja Libatse–Nurme 2+2-tee ehituse projekteerimine, ettevalmistamine ja ehitamine. Samuti edenevad Rail Balticuga (RB) seotud tööd.”

Paar nädalat tagasi külastas riigikogu RB ja transpordisüsteemide Euroopa koordinaator, kes kohtus kõigi meie kandi riikide esindajatega Poolast Soomeni. “Tema sõnum oli, et RB ehitust tuleb kiirendada, sest uues olukorras, mis algas 24. veebruaril, on RB tähtsus kasvanud,” sõnas Akkermann. “Peale selle, et see raudtee teenindab kaubavooge, lisandub riigikaitseline tähtsus.”

Metsoja väitel on juurdepääsud meie võtmeküsimus: Via Baltica, RB ja lennujaam. “Lennujaamas on plaanis jätkuinvesteeringud. Kindlasti peaks saama tehtud lennujaama juurdepääsutee, mis on häbiplekk. Riik võttis selle enda kanda ja kindlasti nad selle ka ära teevad,” rääkis Metsoja. “Mõningaid lisatöid on lennujaama territooriumil.”

Metsoja märkis, et peale Via Baltica Pärnu sisse- ja väljasõidu on Ikla suunal kavas tee alt läbi rajada tunnel Tahkuranna kooli juurde ja siduda see Jõulumäe puhke- ja spordiradadega. Detsembris peaks liiklusele avatama Tori sild. See ei saa küll veel päris valmis, aga üle saab juba sõita.

“Järgmine sild, mis on seotud ka sõjalise mobiilsuse ja riigikaitsega, millele selles riigieelarves on palju rõhku pandud, on Paikuse-Lodja sild. Selle suhtes töö käib. Iseasi, kas sinna ehitatakse uus sild või rekonstrueeritakse olemasolev. Selle üle maavaidlused praegu käivad,” kõneles Metsoja.