Galerii ⟩ Kihnlased imetlesid mulkide kindakirju

Rahvakalendri mihklipäeval kogunes Kihnu muuseumi kenake hulk kohalikke, et olla osalised Mulgi kinnaste näituse avamisel. Vaadata on 72 mulgikirjalist kindapaari, mille on kudunud internetis kohtuva kudujate klubi liikmed, kelle hobi on valmistada vanade esemete järgi uusi.