Kihnu kasside kastreerimine jõudis loomasõbraliku teo rahvahääletusele

Loomavaenuliku teo kandidaadid on Tartu varjupaik, kus 21st Setomaalt päästetud koerast pandi juba päästmise päeval magama 13, jõhker kurgede tapmine Järvamaal ja vana, haisva ja nõrkenud koera viskamine õue varestele söögiks.

“Inimesi ootab ees raske valik, kuna positiivsete tegude eest tahaks tunnustada ju neid kõiki. Keeruline on ka valida seda kõige loomavaenulikumat tegu, sest paratamatult on üleüldiselt kurb näha, et neid endiselt tuleb, ja kahjuks palju,” ütles loomakaitse seltsi otsese abistamise juht Elis Järvsoo.