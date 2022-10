Kilingi-Nõmme gümnaasiumi direktor Erli Aasamets möönab, et Ukraina sõjapõgenike laste täpset arvu fikseerida on võimalik vaid kindlal hetkel ja muutusi võib tulla iga päev, sest mõni neist vahetab mujal töökoha leidnud vanemaga elukohta, mõni tuuakse lahingute jalust siia alles nüüd. Aga keskeltläbi õpib Kilingi-Nõmmes paarkümmend Ukraina last.