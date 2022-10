Õnnitlejad jooksid elutööpreemia pälvinud Silja Kikerpilli peaaegu pikali

Õpetajate tänuõhtu tõmbasid juba esimesest minutist käima Lõõtsavägilased, kes andsid haridustöötajatele katkematu ja hoogsa pooletunnise kontserdi. Ilmselt oli nii mõnelgi meel kurb, et lava ees ei olnud tantsuplatsi, kuid õpetajate tänamine ei olegi sedalaadi üritus, millega tants esiti koos käib. Kuid meeste lõpetades oli aplaus nii tormiline, et nad otsustasid lavalt lahkudes poole sammu pealt kannapöörde teha ja veel ühe tormilise loo maha mängida. Ette vabandades, et see võib tunduda kohatu, sest lauluks oli “Kui mina võtsin vana naise”. See teenis õpetajatelt muidugi naerupahvaku ja lugu võeti ikka sama soojalt vastu.