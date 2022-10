Sirli Kohandi on metsas küll karujälgi näinud, ent uhket suurulukit ennast polnud seni trehvanud. Reede õhtul see juhtus.

Naine käis Kilksamal pojal külas ja sõitis parasjagu Suigu-Tootsi maanteel, kui õhtuhämaral teel tumedat kogu märkas. "Arvasin, et metssiga, neid siin ikka on," meenutas Kohandi. Et metsloomale otsa sõitu vältida, võttis naine hoo maha ja taipas, et loom liigub tema suunas.