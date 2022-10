Pärnu õpilased arutlesid koolielu probleemide üle

Paljud osalejad rääkisid, et õpilased on leidnud einest juuksekarvu, kiletükke. Vahel tuleb süüa pooltooreid kartuleid.

Samuti puhkes elav arutelu, kui osa kohaletulnuist avaldas, et nende õpetajad panevad nädala peale neli kontrolltööd. Üks õpilane kirjeldas juhtumit, kus õpetaja oli planeerinud kontrolltööd ja arutles avalikult klassi ees, et neil on sellel nädalal juba kolm teadmiste kontrolli ja neljas oleks juba liiast. Sellest hoolimata pani pedagoog tunnikontrolli kirja. Osalejad tõdesid üksmeelselt, et mitme kontrolltöö sooritamine nädalas on koormav ja tihtilugu ei suudeta kõigiks valmistuda.

Juttu tuli ka turvalisusest koolis. Üks osalejaist mainis, et tema koolis käivad vargad. Pikanäpumehed on õpilased ise, kes garderoobis kaasõpilaste kottidest ja jopetaskutest väärtesemeid otsivad.

Koolikiusamise puhul nenditi, et see on alati aktuaalne ja sellega tuleb kõikides koolides tegelda. Seda ka siis, kui parasjagu pole raskeid juhtumeid toimunud.

Tähelepanu jagus tervise teemalegi. Õpilased panid ette aktiivsete vahetundide korraldamise. Õppimise vahel võiks tantsida, õues mängida, miks mitte koos lauldagi.

Plussidena tõid noored esile, et Pärnu koolides on toimivad õpilasesindused ja valida on rohkete huviringide seast. Õpetajaid peetakse toredaks ja tänulikud ollakse koolipsühholoogide olemasolu üle.