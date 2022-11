Eesti 200 käib riigikogu valimistel Pärnumaal välja Peeter Tali

Tali tõstab Pärnumaa lahendamist vajavatest küsimustest esikohale Via Baltica ja Rail Balticu ehitamise. “Tegemist on Eesti kõige strateegilisemate ühendusteedega, mis annavad ka Pärnumaa inimestele ohutu kiire ühenduse Tallinna ja Riiaga, ning Eesti 200 on just see erakond, mis nende ühenduste eest tugevalt seisab,” kinnitas Tali. “Võrreldes näiteks Paidega on logistika Pärnu ja Tallinna vahel korraldamata. Paidest saab pealinna sõita 120 kilomeetrit tunnis, et lubatud kiirust ei ületaks. Pärnust Tallinnasse või Riiga sõites lähevad peopesad paaril korral märjaks.”