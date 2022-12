Tervisekassa alustas COVID-19 vaktsineerimiskampaaniaga

Kampaania kannab sõnumit “Vaktsiiniga on kindlam”, mis tuletab meelde, et koroonaviiruse vastu vaktsineerimine on endiselt tähtis.

Tervisekassa avalike suhete ja tervise edenduse osakonna peaspetsialist Taisi Kõiv ütles, et vaktsineerima peaksid minema kõik inimesed, kellel on viimasest vaktsiinisüstist või haiguse läbipõdemisest möödas üle kuue kuu. “Vaktsiin on nagu helkur, kiiver, turvavöö, päästevest või kondoom – neid vastutustundlikult kasutades kaitseme nii ennast kui teisigi,” lausus ta.

Uuringud näitavad, et inimeste immuunkaitse väheneb aja jooksul ja seda on vaja taastada, sest vaktsineerimine kaitseb eelkõige raske haigestumise eest.

“Arstina tahaksin eelkõige rõhutada, et koroonaviirus kulgeb eriti raskelt krooniliste haigustega ja vanemaealistel inimestel. Seda on kahjuks näidanud viimaste aastate kogemus perearstikeskustes,” ütles Tabasalu perearstikeskuse arst Piret Rospu. “Kaitsesüst ja tõhustusdoos on parim kättesaadav võimalus, mida igaüks saab teha, et vältida haiglasse sattumist või koroonaviiruse põdemise järgseid tüsistusi. Alati võib ka nõu pidada oma pereõe või perearstiga, kui tekib küsimusi või soovite vaktsineerimisega seonduvat arutada.”

Tervisekassa analüütika osakonna andmetel on Eestis üle 700 000 täisealise inimese, kes on vaktsineeritud või koroona läbi põdenud, kuid kelle viimasest vaktsiinidoosist või läbipõdemisest on möödas juba liialt pikk aeg, mistõttu on nad viiruse eest suuresti kaitseta.

Vaktsineerimist esimese tõhustusdoosiga soovitatakse kõigile üle 18aastastele ning teise tõhustusdoosiga üle 60aastastele ja üle 12aastastele, kellel on mõne kroonilise haiguse tõttu suurem risk põdeda COVID-19 haigust raskelt, hooldekodude elanikele ja töötajatele ning tervishoiutöötajatele. Enda jätkuvaks kaitsmiseks raske haigestumise eest on soovitatav end uuesti vaktsineerida, suurendades nii organismi vastupanuvõimet viirusele.

Kõik soovijad saavad endale vaktsineerimiseks aega broneerida, võttes ühendust oma perearstikeskusega või kasutades digiregistratuuri teenust, kui viimasest doosist või COVID-19 põdemisest on möödas vähemalt kuus kuud. Veebilehel www.vaktsineeri.ee leiab infot kõigi avatud vaktsineerimiskabinettide registreerimise ja lahtiolekuaegade kohta. Samuti on võimalik ennast vaktsineerida valitud apteekideski.