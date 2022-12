Põnevad leiud õpilasfirmade jõululaadalt: proteiiniga kummikommid, riidest õpikuümbris ja taskuga patsikumm

Ligemale 80 õpilasfirmat kõikjalt Eestist sõitis Pärnusse, et tutvustada huvilistele oma eriilmelisi tooteid ja ideid. Žüriiliikmed jagasid oma lemmikutele punkte ning 11 parimat pälvisid tunnustuse ja auhinnakoti sponsoritelt.

“Üliäge on vaadata, kui palju põnevaid ideid ja vahvaid lahendusi noored välja mõtlevad,” rõõmustas hindamiskomisjoni kuulunud ettevõtja Errit Kuldkepp. “Tihtipeale öeldakse, et noored on hukas, aga ei ole!”