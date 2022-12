Algaja jahimees vedas saaki häirival moel

​Saarte jahimeeste seltsi tegevjuhi Ive Kuninga sõnutsi on kogu Eesti jahindusringkond juhtunust šokeeritud. “Vaatepilt ei olnud kindlasti ilus. See peab olema õppetunniks teistele, et nii rohkem ei juhtuks,” tõdes Kuningas. Koos Eesti jahimeeste seltsiga tegid saarlased täna hommikul ühisavalduse, milles selline käitumine hukka mõisteti.