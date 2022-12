Omavalitsused jõudsid kokkuleppele ega jää toetusrahast ilma

Augustis hoiatas riigihalduse minister Riina Solman, et et aasta lõpuks peab olema selge, mis saab olema maakonna arengut vedav organ. Muidu on reaalne oht jääda arendusrahata. Nimelt soovis Pärnu linnavalitsus, et esindusorganisatsioon oleks sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus (SAPA), kuid vallad pooldasid POLi.