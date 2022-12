Pärnu õpetaja pälvib riikliku haridusstipendiumi

Haridus- ja teadusministri Tõnis Lukase sõnutsi selgusid seekordsed stipendiaadid konkursile esitatud 11 kandidaadi seast. “Võimalus võtta vaba periood, õppeveerand või -poolaasta enesetäiendamiseks ja valdkonna arenduseks peab suurenema. See on oluline osa õpetajate töötingimuste ja karjäärimudeli uuendustes, mida kavandame. Taotlustes paistis silma, et osatakse väärtustada õpetajate koostööd ja paremaid võimalusi püütakse leida haridusasutuse ja lapsevanema suheteski. Kõikide stipendiaatide lõppeesmärk on meie laste arengu toetamine,” ütles minister.