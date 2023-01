Kihnu valla aukodanik selgub hääletusel

Reglemendile tuginedes on aukodanikuks nimetatu osutanud Kihnu vallale väljapaistvaid teeneid ja peagi saame teada, kes on 14. austusavalduse pälvinu. Mullu otsustasid kihnlased aukodaniku nimetuse anda keeleteadlasele, kihnu keele uurijale, jäädvustajale ja tutvustajale Jüri Viikbergile, kes töötab Eesti keele instituudis ja on Tallinna ülikooli humanitaarinstituudi õppejõud.

Kihnu aukodanike väärikas rivis läbi aastate on näiteks folklorist Ingrid Rüütel, filmimees Mark Soosaar, majandusprofessor Maaja Vadi, metropoliit Stefanus. Aukodanik selgub 2006. aastast, kuid et mõnel aastal pole aunimetuse väärilisi esitatud, on tänavu 14. kord.



