Lapsepõlves seksuaalselt väärkoheldutele pakutakse abi

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo tõdes, et igasugune vägivalla kogemus on valus ja isiklik, seda enam seksuaalvägivalla kogemus, mida keegi ei tohiks kogeda.

Tugirühm on vaid üks viise abi saada ja mõista, et oma murega ei olda üksi.

Sotsiaalkindlustusameti (SKA) ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna juhi Kaire Tamme sõnutsi on ohvriabi eesmärk see, et iga abivajaja oleks märgatud ja jõuaks endale kõige sobivama lähenemiseni. “Tugigrupis pakutakse võimalust aruteluks turvalises ja hinnanguvabas keskkonnas,” rääkis Tamm. Osakonna juht selgitas, et seksuaalvägivald võib olla sügavalt traumaatiline kogemus, pärast mida on häiritud inimese tavapärane toimetulek tugevate tunnetega nagu hirm, ärevus, viha või, vastupidi, emotsioonitus. Tugirühm annab oskusi emotsioonidega toime tulla ja toetab traumast taastumist.