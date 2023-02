Kohalikud omavalitsused ei taha sekkuda korteriühistute probleemidesse

1. veebruarist jõustunud seadusemuudatuste eesmärk on lahendada korteriomandite ja -ühistutega tegelikkuses ilmnenud probleeme. Peale selle, et KOVidel on õigus luua lepitusorgan, muutuvad korteriomandite loomise ja jagamise tingimused rangemaks, hüpoteegi muutmine lihtsamaks ja odavamaks.

“Kortermajade ühistutes põrkuvad eri inimeste huvid ning vaidlused on kerged tekkima. Muudatused loovad omavalitsustele võimaluse tekkinud vaidlusi kohtuväliselt lahendada, mis on inimeste jaoks palju kiirem ja odavam,” selgitas justiitsminister Lea Danilson-Järg. Ta lisas, et mõni omavalitsus on juba omal algatusel sellist nõustamistegevust alustanud, kuid uus õiguslik raamistik võimaldab tööd tõhusamaks muuta.

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse alusel loodav organ ei mõista õigust, vaid saab kinnitada kokkuleppeid. Kui kokkulepet lepitusmenetluses ei saavutata, on endiselt võimalik lahendada vaidlus kohtus.