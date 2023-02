Levalohus liuglesid suuskurid ja plaksusid lasud

„Kõigepealt on laskmine, see on ju laskesuusatamine,” viitas ta Kaitseliidu pakutud võimalusele. „See rada on parem kui 1970ndatel kooli ajal, siis oli kitsas ja hästi konarlik, aga täna on ka ilm super, paras paks lumi maas. Olen siiani eelistanud Jõulumäel käia suusatamas, kuna siin ei olnud midagi, õhtul lähen Rae järve äärde laternamatkale. Head vabariigi aastapäeva!” ja Karotamm kadus taas suusarajale.