Algas suvise aialinnupäeviku hooaeg

Suvise aialinnupäeviku pidamine on hea viis avastada oma kodu ümbruse elurikkust ja seda saab teha igaüks, kel on linnas või maal vaatlusalaks sobiv õueala. Osalemiseks tuleb lehel Eesti ornitoloogiaühingu kodulehel luua personaalne päevik, kuhu 1. oktoobrini on võimalik kirja panna kõik vaatlusalal märgatud ja pesitsevad linnud. Samuti saab päevikusse üles tähendada aias kohatud imetajad, roomajad, putukad ja taimede õitsema puhkemise ajad.